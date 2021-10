Homem é preso com pistola no Jacintinho após denúncias

Um homem foi preso em posse de uma arma de fogo no bairro do Jacintinho, em Maceió, durante a madrugada deste sábado, 09. De acordo com informações da polícia, uma denúncia levou as autoridades até o suspeito. A guarnição Rotam 90 realizava patulhamento quando foi informada por populares sobre um homem que estaria armado em…

PM/AL

Um homem foi preso em posse de uma arma de fogo no bairro do Jacintinho, em Maceió, durante a madrugada deste sábado, 09. De acordo com informações da polícia, uma denúncia levou as autoridades até o suspeito.

A guarnição Rotam 90 realizava patulhamento quando foi informada por populares sobre um homem que estaria armado em sua residência na rua Ivaldo Marinho.

O suspeito foi localizado e durante revista uma pistola calibre 380 com 14 munições foi encontrada.

Diante da confirmação da denúncia, ele foi conduzido à Central de Flagrantes, no bairro do Farol, para adoção dos procedimentos cabíveis.