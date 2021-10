Homem é preso pela segunda vez por dirigir embriagado em Maceió

Um homem foi preso neste domingo (17) após uma perseguição. O acusado foi detido por militares do BPTran e foi constatada a embriaguez. De acordo com a Polícia Militar, o condutor estava dirigindo uma Ford Ranger de forma perigosa. Ao ser abordado, o motorista ainda tentou alegar que não havia bebido, o que foi negado…

Larissa Wilson / Ascom PC

Um homem foi preso neste domingo (17) após uma perseguição. O acusado foi detido por militares do BPTran e foi constatada a embriaguez. De acordo com a Polícia Militar, o condutor estava dirigindo uma Ford Ranger de forma perigosa.

Ao ser abordado, o motorista ainda tentou alegar que não havia bebido, o que foi negado com a realização do teste do etilômetro, que comprovou a embriaguez. A PM descobriu que o condutor ainda responde a outro processo por dirigir embriagado.

No Complexo Benedito Bentes, um motociclista foi salvo pela polícia de ser agredido por moradores, depois de quase atropelar várias pessoas. O motoqueiro ainda tentou ao cerco policial, mas foi detido e submetido ao teste de alcoolemia, que comprovou a embriaguez.

Ainda no Benedito, o motorista do Classic de placa MUL 1746, de cor prata, precisou ser colocado em um apartamento para impedir populares de agredi-lo. Momentos antes, o condutor atingira com seu carro o Mobi de placa QWK 1590. Submetido ao teste de alcoolemia, a embriaguez foi constatada.

Todos os acusados foram levados à Central de Flagrantes, onde foram realizados os flagrantes.