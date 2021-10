Homem morre e outro fica ferido em colisão entre carro e caminhão

Um homem morreu e outro foi socorrido em estado grave após uma colisão seguida de capotamento na noite desta sexta-feira (29), na rodovia estadual AL 105, próximo ao Povoado Peri-Peri, zona rural do município de Boca da Mata. As condições em que ocorreu o acidente ainda não foram esclarecidas pela polícia, mas segundo informações de…

Um homem morreu e outro foi socorrido em estado grave após uma colisão seguida de capotamento na noite desta sexta-feira (29), na rodovia estadual AL 105, próximo ao Povoado Peri-Peri, zona rural do município de Boca da Mata.

As condições em que ocorreu o acidente ainda não foram esclarecidas pela polícia, mas segundo informações de testemunhas, o veículo – Fiat Palio, cor vermelha – teria batido na traseira de um caminhão canavieiro (popular gaiolão), antes de sair da pista e capotar.

O choque provocou a morte instantânea do condutor do carro, que ficou preso nas ferragens. A vítima foi identificada apenas por João.

Um segundo ocupante do veículo, também identificado apenas pelo primeiro nome, Flavio (professor do municipio), ficou ferido e foi socorrido, ainda segundo informações, e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Maceió.

Não há informações sobre o condutor e modelo do suposto caminhão que teria provocado a tragédia.