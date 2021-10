Homem vai buscar rescisão e furta bicicleta de funcionário de empresa

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de furtar uma bicicleta nessa sexta-feira (8), em Santa Luzia do Norte, Região Metropolitana de Maceió. O homem havia ido até a empresa em que trabalhava para receber a rescisão contratual, mas, ao sair, furtou a bicicleta de um dos funcionários do local. As câmeras de segurança…

Um homem de 34 anos foi preso suspeito de furtar uma bicicleta nessa sexta-feira (8), em Santa Luzia do Norte, Região Metropolitana de Maceió.

O homem havia ido até a empresa em que trabalhava para receber a rescisão contratual, mas, ao sair, furtou a bicicleta de um dos funcionários do local. As câmeras de segurança do estabelecimento filmaram a ação.

A vítima informou o endereço do suspeito à polícia, que o encontrou no local. Ele confessou o crime e informou que havia trocado o objeto por entorpecentes.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, no bairro do Farol, em Maceió, e autuado pelo crime de furto.