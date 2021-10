Hora do lanche: Confira receita de sanduíche natural de frango com maçã

Com a chegada do feriado, nada melhor do que lanches saudáveis para aproveitar bem o dia com os amigos. Por isso, escolhemos uma receita de sanduíche natural, com frango desfiado e maçã, para esse sábado.

A receita é do site Panelinha, pode servir até 10 unidades, com um tempo de preparo de até 2h. Bom apetite!

1 peito de frango com osso e pele (cerca de 800 g)

2 ½ colheres (chá) de páprica doce

1 ½ colher (chá) de cominho em pó

1 ½ colher (sopa) de vinagre de vinho branco

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1. Pré aqueça o forno a 200 ºC (temperatura média).

2. Lave, seque e corte as maçãs ao meio. Descarte as sementes e corte cada metade em meias-luas grossas de cerca de 1 cm. Transfira para uma tigela grande e reserve.

3. Descasque e bata os dentes de alho no pilão com 1 colher (chá) de sal até formar uma pastinha. Junte a páprica, o cominho, o vinagre e misture bem com 2 ½ colheres (sopa) de azeite – esse é o tempero para a marinada do frango.

4. Na tigela com as maçãs, coloque o peito de frango e tempere com pimenta-do-reino a gosto. Junte os ramos de tomilho, o tempero da marinada e esfregue bem por todo o frango, sob e sobre a pele, e nas maçãs. Deixe marinar por 15 minutos fora da geladeira enquanto o forno aquece.

5. Transfira o frango marinado com as fatias de maçã e os ramos de tomilho para uma assadeira grande. Regue com mais ½ colher (sopa) de azeite e cubra a assadeira com papel-alumínio.

6. Leve ao forno para assar por cerca de 40 minutos, até que o frango esteja assado, macio e ainda úmido – não deixe assar demais para evitar que fique seco, por estar coberto com papel-alumínio o frango não vai dourar. Retire do forno e deixe amornar o suficiente para conseguir desfiar com as mãos.

7. Descarte a pele, desfie todo o peito de frango e descarte o osso. Reserve metade do peito de frango desfiado, as maçãs e o líquido da assadeira para o recheio. Armazene a outra metade de frango desfiado na geladeira para outra receita por até 3 dias. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

2 colheres (sopa) de azeite

½ peito de frango assado e desfiado

todas as fatias de maçã assadas

todo o líquido da assadeira

sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

1. Descasque e corte a cebola em meias-luas grossas. 2. Leve uma frigideira grande ao fogo médio. Quando aquecer, regue com o azeite, junte a cebola e tempere com uma pitada de sal. Refogue por cerca de 15 minutos, mexendo de vez em quando, até ficar bem dourada – assim que começar a dourar, regue aos poucos com o líquido da assadeira para a cebola não queimar e absorver o sabor do frango assado. Enquanto isso, prepare os outros ingredientes.

3.Lave, descasque e passe a cenoura pela parte grossa do ralador. Lave, descarte as folhas e corte os talos de salsão em tiras finas de cerca de 5 cm de comprimento.

Assim que as cebolas estiverem douradas, junte o salsão e refogue por mais 2 minutos até murchar. Acrescente a cenoura e misture bem por mais 1 minuto. Misture o frango desfiado, ajuste o sal e pimenta-do-reino e transfira para uma tigela.

4.No processador (ou mixer), bata as maçãs assadas até formar um purê. Junte ao frango refogado, misturando bem até formar um recheio cremoso e úmido.

PARA MONTAR OS SANDUÍCHES⠀⠀⠀⠀⠀⠀

20 fatias de pão de fôrma caseiro

1 maço de minirrúcula lavado

1. Leve uma frigideira ao fogo médio. Quando aquecer, coloque quantas fatias de pão couberem uma ao lado da outra e deixe por apenas 1 minuto de cada lado para dourar – assim o pão cria uma casquinha e não absorve umidade do recheio.