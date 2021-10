Hospedado em Atibaia, Sport tem dois desfalques para encarar RB Bragantino e buscar a reabilitação – Futebol Interior

Recife, PE, 27 (AFI) – Depois de acabar derrotado pelo Palmeiras, de virada, pelo placar de 2 a 1 na última segunda-feira (27) no Allianz Parque, o Sport se quer voltou para Recife e continuou em estado de São Paulo, onde nesta quinta-feira (28) encara o Red Bull Bragantino, em jogo adiantado da 34ª rodada do Brasileirão.

A delegação do Leão está hospedada na cidade de Atibaia, em um Resort, onde a equipe tem toda a estrutura, de campos e academia, para se preparar sem sair do próprio hotel. A cidade fica apenas 25 kms de distância de Bragança Paulista, local do duelo contra o RB Bragantino.

Para o confronto, o técnico Gustavo Florentín terá que lidar com dois desfalques certos. Isso porque, o zagueiro Sabino e o volante Marcão Silva levaram o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras e cumprem suspensão automática. Na zaga, Chico deve fazer companhia para Rafael Thyere, já que Sander volta para a lateral-esquerda após ficar de fora na última partida.

A dúvida maior está mesmo no meio-campo. O experiente Hernanes é o favorito para atuar como segundo volante, mas ainda sente um desconforto na panturrilha esquerda e será reavaliado. Ronaldo Henrique e Everton Felipe são outras opções. Já no ataque, Leandro Barcia também sentiu um desconforto e está em tratamento intensivo. Caso não consiga atuar, Paulinho Moccelin é a principal opção.

Até por conta disso, o Sport deve entrar em campo com a seguinte formação: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Chico e Sander; José Welison, Hernanes (Ronaldo Henrique), Gustavo Oliveira e Luciano Juba; Leandro Barcia (Paulinho Moccelin) e Mikael.

Atualmente, sem vencer há três jogos, o Sport aparece na 18ª posição com 27 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O Juventude, com 29, é o primeiro time fora do Z4.