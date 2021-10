Humaitá e Rio Branco começam a decisão neste domingo – Futebol Interior

Rio Branco, AC, 2 (AFI) – Neste domingo, se inicia a decisão do Campeonato Acreano. Após dois turnos de competição, Humaita e Rio Branco se enfrentam às 18h, no estádio Florestão, na cidade de Rio Branco. É o primeiro jogo da decisão.

O jogo da volta está marcado para o próximo sábado, no mesmo horário. Vale lembrar que não há gol qualificado, ou seja, em caso de empate nos dois jogos a decisão será nos pênaltis.

CAMPANHA DOS CLUBES:

HUMAITÁ

O Humaitá garantiu sua vaga na decisão após ser o campeão do primeiro turno. Após noive rodadas, a equipe terminou em primeiro, com 20 pontos. Foram seis vitórias e dois empates. Dos nove clubes, os quatro primeiros avançavam para o segundo turno.

RIO BRANCO

Se para o adversário o caminho foi mais fácil, para o Rio Branco a trajetória foi mais dura. O time se classificou em quarto lugar, com 11 pontos, apenas um a mais que o Vasco. Foram três vitórias, um empate e quatro derrotas. Já na segundo turno, a equipe se destacou e terminou na ponta com 100% de aproveitamento. Três jogos e três vitórias.

REGULAMENTO

O campeonato será disputado por nove equipes em dois turnos, ambos em sistema de pontos corridos e jogos só de ida. O primeiro turno classifica os quatro melhores para jogar o segundo turno. O campeão do primeiro turno estará automaticamente na grande final. O segundo turno será disputado por quatro equipes e, caso o vencedor do segundo turno seja o mesmo do primeiro, este será declarado campeão sem a necessidade de uma final. Caso o vencedor do segundo turno seja diferente, haverá final em partidas de ida e volta.

