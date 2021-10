Hype Bar movimenta final de semana com shows de Dan Valente

A mistura de sertanejo com forró vem agradando o público do Hype Bar, na Vila Jardim dos Namorados. Numa combinação que deu certo, a dupla Péricles e Leonardo e o Forró do Tico voltam a agitar a sexta-feira, 1º de outubro. Os shows começam a partir das 18h e só tem acesso ao espaço, pessoas com comprovante de vacinação – pelo menos a primeira dose.

No sábado, 2 de outubro, o comando da programação é do cantor Dan Valente, que traz um repertório repleto de hits do sertanejo e do piseiro. O público ainda poderá aproveitar, das mesas, o som do DJ LA.