Hyundai tem vagas de emprego em Piracicaba

A Hyundai Motor Brasil é responsável pela produção de toda a categoria do HB20 diretamente da fábrica de Piracicaba. Ela obteve crescimento com o SUV Creta, desde o ano de 2017. A empresa, atualmente, conta com escritório e centro de treinamento na região de São Paulo. Saiba como se candidatar a uma das vagas e demais informações pertinentes!

Hyundai Motor Brasil tem vagas de emprego em Piracicaba

São diversas as possibilidades de contratação pela Hyundai, garantindo vale-transporte, previdência privada, refeitório, seguro de vida, desconto em produtos, participação nos lucros ou resultados, plano médico e odontológico, café da manhã, convênio com empresas e outros benefícios. Veja quais são os cargos disponíveis pela empresa, neste início de semana!

Analista Pleno de Compras Técnicas;

Analista de Planejamento de Produtos Pleno;

Analista de Remuneração e Benefícios;

Engenheiro Mecânico Sr (Utilidades);

Analista de Custos;

Técnico de Segurança do Trabalho Pl.

Técnico Químico Jr.

Como se inscrever

Para se candidatar a um dos cargos da Hyundai, os interessados podem acessar o site de inscrição, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar-se em “Candidate-se”. A empresa contrata perfis qualificados e experientes nas áreas solicitadas e atividades designadas.

