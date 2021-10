Icatu Seguros tem 50 novos empregos pelo país

A Icatu Seguros está com mais de 50 vagas de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes áreas de atuações pelo país. Dentre as oportunidades, há chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Confira como se inscrever!

Icatu Seguros anuncia vagas de emprego



São mais de 50 vagas de emprego abertas para profissionais de diversas especializações em todo o país. Além do salário de acordo com o mercado, a empresa oferece benefícios como vale alimentação, restaurante interno, previdência privada, desconto em produtos, café da manhã, auxílio creche, plano de saúde, auxílio desenvolvimento, cesta de natal, horário flexível, programa de remuneração variável, sala de jogos, vale transporte, auxílio academia, auxílio farmácia, consignado, participação de lucro, programa de treinamentos e seguro de vida. Veja alguns dos cargos ofertados:

Analista de Sistemas Pleno;

Analista de Projetos (Gp);

Analista de Investimentos Pleno;

Analista de Sistemas Pl (Quality Assurance);

Assistente Administrativo Júnior – Exclusivo para PCD;

Analista de Sistemas Pl (Homologações de Software);

Product Designer Sr;

Analista de Sistemas Pl (Foco em Requisitos);

Analista de Infraestrutura Sr;

Gerente Comercial (Foco Previdência) Regional Norte;

Analista de Processos Operacionais Júnior;

Analista de Sistemas Sênior;

Assessor Comercial Comissionado III;

Analista de Processos Operacionais Sr;

Cientista de Dados Sr;

Técnico de Operações;

Analista de Processos Operacionais Pleno;

Assessor Comercial Comissionado II (Salvador);

Desenvolvedor II;

Agile Master Pleno e Sênior;

Coordenador Gestão Continuidade do Negócio;

Product Owner Sr (Canais Digitais);

Analista de Produtos Pleno;

Desenvolvedor III;

Consultor SAP;

Analista de Sistemas Sênior;

Analista de Marketing Pleno (Conteúdos);

Analista de Sistemas Jr (Inteligência de Dados e Analytics);

Técnico de Operações – Exclusivo para PCD;

Entre outros.

Como se inscrever

Para se inscrever em uma das vagas abertas na Icatu Seguros, os candidatos devem acessar o site de participação, ler atentamente todas as informações referentes a oportunidade desejada e, anexar o currículo atualizado.

Gostou das informações?