Ice Cube perde R$50 milhões ao recusar vacina contra Covid-19; entenda

O ator e rapper, Ice Cube, conhecido por filmes como “Anjos da Lei” e “Um Salão do Barulho”, perdeu R$ 50 milhões após ter recusado se vacinar contra a Covid-19.

De acordo com informações do The Hollywood Reporter, ele estrelaria o filme “Oh Hell No”, ao lado de Jack Black, com um cachê de 9 milhões de dólares (cerca de R$50 milhões na cotação atual) e deu resposta negativa sobre sua vacinação após pedido dos produtores do filme. Com isso, ficou de fora do filme.

Com a saída do ator, a produção foi pausada para que a Sony encontre um substituto para o papel. Desde o início da pandemia, Ice Cube já havia recusado outro longa, “Flint Strong”, porém não se sabe a motivação para a sua saída do elenco.