Ídolo do Fluminense vira coordenador geral das categorias de base do Uberlândia – Futebol Interior

Uberlândia, MG, 05 (AFI) – A diretoria do Uberlândia anunciou, nesta terça-feira, a contratação de Paulo Victor. Ídolo do Fluminense, o ex-goleiro assumirá a coordenação geral das categorias de base do clube mineiro.

“Paulo chega com o objetivo de transmitir toda sua experiência aos jovens do Verdão, dando assim uma nova mentalidade e profissionalismo na base, buscando revelar novos talentos”, informou o Uberlândia.

Hoje com 64 anos, Paul Victor foi campeão brasileiro pelo Fluminense em 1984 e tri carioca em 1983, 1984 e 1985. Paulo Victor também passou por Coritiba e Sport, além de ter defendido a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986, no México.