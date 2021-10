Idosa é encontrada morta dentro de casa, em Palmeira dos Índios

Uma mulher de 58 anos foi encontrada morta dentro de sua casa na manhã deste sábado (09), em Palmeira dos Índios, Agreste de Alagoas. De acordo com informações, a mulher, conhecida como Juvenil como era conhecida, era viúva há 6 anos e morava sozinha. Pela manhã, vizinhos sentiram sua falta e resolveram entrar na casa,…

De acordo com informações, a mulher, conhecida como Juvenil como era conhecida, era viúva há 6 anos e morava sozinha. Pela manhã, vizinhos sentiram sua falta e resolveram entrar na casa, na rua vereador Elói Barbosa, no bairro São Francisco, encontrando-a desmaiada e com sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito.

A mulher apresentava um arranhão na região da testa. A suspeita é que ela tenha morrido de forma natural, uma vez que o imóvel não foi violado e há alguns dias ela precisou receber atendimento na UPA da cidade após passar mal.

Uma guarnição da Polícia Militar e o Instituto de Criminalística (IC), foram acionados ao local. O corpo da vítima será levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca.