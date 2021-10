Idoso de 70 anos é assassinado ‘por engano’ na zona rural de Girau do Ponciano

Um homicídio foi registrado nessa quinta-feira, 28, no município de Girau do Ponciano, no Agreste de Alagoas. Um homem, identificado como José de Assis, de 70 anos, foi morto por disparos de arma de fogo. As primeiras informações são de que dois homens, em uma motocicleta Bross de cor escura e placa não anotada, teriam…

Reprodução / Whatsapp

Um homicídio foi registrado nessa quinta-feira, 28, no município de Girau do Ponciano, no Agreste de Alagoas. Um homem, identificado como José de Assis, de 70 anos, foi morto por disparos de arma de fogo.

As primeiras informações são de que dois homens, em uma motocicleta Bross de cor escura e placa não anotada, teriam chegado na localidade do povoado Chã dos Barros, na zona rural do município, à procura de outro indivíduo, não identificado.

Ao avistarem o verdadeiro alvo, os bandidos utilizaram uma pistola para disparar contra ele, que fugiu entrando em um matagal. Durante a fuga, a vítima foi perseguida, mas acabou escapando.

Nesse momento, o pior aconteceu, o idoso, conhecido na região como ”Zé Maria” e que nada tinha a ver com a situação, foi atingido enquanto passava no local, indo a óbito antes de poder ser socorrido.

Testemunhas contaram que a dupla não usava capacete na hora do crime, mas não foi reconhecida.

A Polícia Militar esteve no local e realizou rondas pela região para tentar encontrar os criminosos, porém, não obteve sucesso. O Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal foram acionados para periciair e recolher o corpo da vítima.

O caso será investigado pela Polícia Civil. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidos para as autoridades policiais.