IFAB é contra anulação do gol do Palmeiras contra o Atlético-MG – Futebol Interior

Campinas, SP, 4 (AFI) – O órgão responsável pela confecção e regulamentação das regras do futebol, a International Football Association Board (IFAB), realizou a análise do gol do Palmeiras contra o Atlético-MG. Esse lance tinha gerado polêmica porque antes da bola entrar, o atacante Deyverson, que estava no banco dos reservas, invadiu o campo para comemorar com os colegas de time. Porém, segundo a instituição, o lance foi corretamente válido.

CBF

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a partida deveria ter sido paralisada e reiniciada com tiro livre direto. Se, após o reinício da partida, a invasão fosse constatada, o gol não poderia ser anulado.

IFAB

Porém, em nota, a IFAB explicou outro fator determinando que deveria ser levado em consideração. Conforme texto escrito pela entidade, os árbitros devem sempre aplicar o “espírito” e também a “intenção” da regra. A tal interpretação tanto do “espírito” quanto da “intenção” da regra, exige que os árbitros façam uma avaliação sobre a intenção do jogador ou o impacto da ação do mesmo dentro da partida de futebol.

AGIU NA EMOÇÃO

Dessa forma, a entrada de Deyverson, que estava no banco reserva, no campo durante a partida para celebrar o gol, não parece ter sido realizada com nenhuma má intenção de interferir na partida, nos jogadores ou até mesmo de distrair a arbitragem, muito pelo contrário.

“Ao invés disso, ele parece estar muito motivado pela emoção do momento em que sua equipe marca um gol decisivo”.

PRÓXIMO JOGO E SITUAÇÃO DO TIME

Dessa forma, o gol do Palmeiras contra o Atlético-MG foi corretamente validado, essa atitude classificou o time para a final da Copa Libertadores. O próximo duelo do time será contra o Flamengo, essa decisão acontece no sábado, 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

A IFAB é o órgão máximo para contestação e deu seu posicionamento final, o que encerra o caso e dá continuidade para o time na competição.

Confira os próximos jogos ao vivo de Atlético-MG e Palmeiras

Copa Libertadores

O verdão está em segundo lugar da série A, com 38 pontos, atrás do líder Atlético Mineiro, que segue com 46 pontos na competição. Nas últimas cinco partidas ele obteve 2 vitórias e 3 derrotas, sendo a última no sábado, 25 de setembro, contra o Corinthians, o jogo terminou 2×1 para o timão.

A próxima partida do time será neste domingo, 3 de outubro, às 18h15, contra o Juventude. A partida será transmitida pelo Grupo Globo, Premiere Play, SporTV, Canais de esporte interativo e Canais Turner (TNT e EIPLUS).