IFS informa datas e formato do Processo Seletivo 2022

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) informou que irá manter a seleção de novos alunos por meio da realização de sorteio eletrônico público para o preenchimento das vagas dos cursos técnicos integrados do primeiro semestre de 2022.

Instituto manterá sorteio devido à pandemia



A decisão é de caráter excepcional e leva em consideração as restrições da pandemia da covid-19. Nesse sentido, o IFS decidiu por não realizar as tradicionais provas presenciais em razão do cenário epidemiológico. Além disso, o Instituto levou em consideração também as condições orçamentárias e a logística da aplicação de provas.

De acordo com o IFS, a seleção por meio de sorteio irá garantir a lisura no acesso dos candidatos aos cursos do instituição. A seleção será feita através de um sistema desenvolvido pela equipe de tecnologia da informação do IFS, com a devida segurança.

O Instituto informou ainda que haverá transmissão do sorteio por meio de live feita nos canais oficiais do IFS. A classificação dos candidatos será feita segundo o número de vagas ofertadas, por curso, campus e grupo de reserva de vagas.

Além disso, o IFS informou o período de inscrição para participar do Processo Seletivo 2022. Os interessados poderão realizar as inscrições a partir do dia 17 de novembro. As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas virtualmente, por meio do site da IFS.

