IFSC divulga datas de inscrição para as modalidades de ingresso em 2022

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) informou o calendário de inscrição para as seleções de novos alunos com ingresso no primeiro semestre de 2022. De acordo com o IFSC, o período de inscrição para os cursos técnicos terá início ainda em novembro.

Inscrições

Conforme o calendário do Instituto, as inscrições para os cursos Integrados, Concomitantes e Subsequentes ministrados em Araranguá, Caçador, Canoinhas, Criciúma, Garopaba, Gaspar, Jaraguá do Sul, Joinville, Palhoça Bilíngue, São Carlos, São Lourenço do Oeste, São Miguel do Oeste, Urupema e Xanxerê serão recebidas entre os dias 19 de novembro e 16 de dezembro.



Para os cursos dos campi Chapecó, Florianópolis, Florianópolis-Continente, Itajaí, Lages, São José, São Lourenço do Oeste e Tubarão, o período de inscrição será de 27 de janeiro até 21 de fevereiro.

De acordo com o IFSC, a seleção dos novos alunos será feita por meio de sorteio, exceto para os cursos técnicos do Campus Florianópolis, que fará exame de seleção

Para os Cursos de Qualificação Profissional e para os Cursos de Idiomas, haverá dois períodos de inscrição: de 21 de dezembro a 25 de janeiro e do dia 29 de março até dia 2 de maio.

Cursos de graduação do IFSC

O IFSC não divulgou o período de inscrição para os cursos de graduação, pois não haverá vestibular próprio para ingresso em 2022. A seleção dos novos alunos será feita por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU). Desse modo, seguirá o cronograma do Ministério da Educação.

Em breve, o Instituto deve divulgar o documento de adesão ao SiSU 2022, com as regras e número de vagas ofertadas.

