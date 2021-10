IFSP: estão abertas as inscrições do Processo Seletivo 2022

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) está recebendo inscrições para o Processo Seletivo 2022. As vagas são para cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes ao ensino médio.

De acordo com o cronograma, os candidatos interessados em participar da seleção devem realizar a inscrição até o dia 14 de novembro por meio do site de Processo Seletivos do IFSP.



Para efetivar a inscrição, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição, cujo valor é de acordo com o tipo de curso. Para os cursos integrados a taxa é no valor de R$ 60, enquanto para os cursos concomitantes e subsequentes é de R$ 30.

Os candidatos que se encaixam nos critérios estabelecidos no edital podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até o dia 21 de outubro. O IFSP deve divulgar o resultados dos pedidos de isenção no dia 10 de novembro.

De acordo com o edital, podem solicitar a isenção estudantes com renda familiar mensal de R$1.650 per capita, e que tenham cursado todos os anos do ensino fundamental em escolas públicas ou com bolsas integrais em escolas particulares. Será preciso enviar comprovação de renda.

Provas e vagas

A aplicação das provas está prevista para o dia 19 de dezembro. Os locais de prova serão nas cidades para as quais há oferta de vagas. A aplicação será feita em dois turnos:

Provas dos candidatos aos cursos concomitantes e subsequentes: 9h às 12h;

Provas dos candidatos aos cursos integrados: 14h às 17h.

Ainda conforme o edital, os candidatos poderão conferir os locais de prova a partir do dia 10 de dezembro, no Portal do Candidato.

Ao todo, o IFSP está ofertando 6.080 vagas em 33 cursos para o ingresso em 2022. Metade das vagas está reservada para estudantes oriundos de escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos e indígenas, candidatos de baixa renda e pessoas com deficiência (PcDs).

Resultado

O IFSP deve liberar o resultado preliminar do processo seletivo a partir das 20h do dia 7 de janeiro. Desse modo, os candidatos poderão entrar com recurso no dia 10 seguinte. Após a análise dos recursos, o resultado final será publicado em 13 de janeiro.

Confira detalhes no edital.

