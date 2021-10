IFTM abre período de inscrição do Processo Seletivo 2022

As inscrições para o Processo Seletivo 2022 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM) estão abertas. O período de inscrição foi aberto na última segunda-feira (25).

Para cada modalidade de curso ofertada, há uma data de encerramento do período de inscrição. O Instituto está ofertando vagas para cursos técnicos de nível médio, graduações e pós-graduações.



As inscrições devem ser feitas por meio do site de Processo Seletivo do IFTM. O valor da taxa de inscrição varia de acordo com a modalidade. Conforme o edital, para os cursos técnicos, o valor é de R$ 30,00. Já os candidatos aos cursos de graduação devem pagar o valor de R$ 50,00. Por fim, o valor da taxa para os cursos de pós-graduação é de R$ 60,00.

Prazos e vagas do Processo Seletivo 2022

Os interessados em participar da seleção para os cursos técnicos devem realizar a inscrição até o dia 25 de novembro. A oferta do IFTM para esses cursos é de 1843 vagas distribuídas entre os nove campi e os dois polos da instituição. A seleção para o preenchimento dessas vagas será feito por meio de análise do histórico escolar (notas de Português, Matemática, História, Geografia e Ciências).

Já aqueles que visam os cursos de graduação têm até o dia 4 de fevereiro de 2022 para realizar a inscrição. A oferta total é de 940 vagas. A seleção para os cursos de graduação será a partir das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Serão aceitas as notas de 2010 a 2021.

Por fim, os interessados nos cursos de pós-graduação devem se inscrever até o dia 25 de novembro. As vagas são para cursos em Patrocínio, Uberaba e Uberlândia.

Confira mais detalhes no site do IFTM.

