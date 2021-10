Ignorada pelo Multishow, Ludmilla é indicada ao ‘MTV EMA’

Após ficar de fora das principais categorias do “Prêmio Mutishow” e cancelar sua participação depois de divulgar um longo desabafo, Ludmilla ganhou um indicação mais que especial. A funkeira apareceu na categoria “Melhor Artista do Brasil”, do MTV EMA.

Na premiação internacional, concorrem na mesma categoria que a voz de “Rainha de Favela”, Anitta, Manu Gavassi, Pabllo Vittar e Luísa Sonza. O “MTV Europe Music Awards 2021”, acontece no dia 14 de novembro e terá apresentações de diversos artistas.

Polêmica e desabafo



Através de seu perfil no twitter, Ludmilla se pronunciou contra a falta de indicações na premiação do Multishow.

“Sou a primeira cantora negra da América Latina a acumular 1 bilhão de streams só no Spotify, hoje são mais de 1.5 bilhão de plays nas plataformas. Meus clipes somam 2.5 bilhões de views, ‘Rainha da Favela’ ficou meses entre as músicas mais tocadas. São os números que falam!”, escreveu.