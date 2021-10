Igor Cariús comemora primeiro gol no Brasileirão e destaca bom momento do Atlético-GO – Futebol Interior

Goiânia, GO, 26 (AFI) – Na noite da última segunda-feira (25), o Atlético Goianiense recebeu o Grêmio, em partida válida pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão venceu o duelo por 2 a 0. Autor do gol que abriu o placar, o lateral Igor Cariús celebrou o seu primeiro gol no Brasileirão com a camisa do Atlético.

“Marcar um gol é sempre uma emoção diferente. Fico muito feliz em poder ajudar a equipe a conquistar os três pontos. Não costumo marcar muitos gols, logo, quando sai um, a felicidade é ainda maior. Porém, o mais importante foram os três pontos conquistados que nos coloca em uma posição um pouco mais confortável na tabela”, disse.

SE RECUPERANDO

O Atlético conseguiu a sua segunda vitória seguida na competição. O Dragão já havia vencido o líder Atlético-MG, por 2 a 1, na última rodada. Com a vitória, a equipe Goiana subiu na tabela de classificação e ocupa atualmente a 9ª colocação, com 37 pontos. Igor Cariús ainda destacou o bom momento da equipe no campeonato.

“Estamos vivendo um grande momento na competição. Conseguimos duas vitórias seguidas dentro de casa, contra dois fortes adversários e isso traz ainda mais confiança para o nosso time. O apoio da nossa torcida tem sido uma força extra para os nossos jogos. Vamos buscar manter o mesmo nível de atuação, para que possamos conquistar os nossos objetivos”, concluiu.

PRÓXIMA PARTIDA

O próximo compromisso do Dragão é no domingo, contra o Sport, em Recife, às 20h30.