Empresa global de design, inovação e software, que combina tecnologia com a paixão por pessoas, a ilegra oferece vagas efetivas e de estágio em diversas áreas. As chances são para atuação remota ou presencial – em Porto Alegre (RS), Manaus (AM), Canoas (RS) ou São Paulo (SP).

Há oportunidades para as áreas de Desenvolvimento, Digital Design & Inovação, Recursos Humanos, Vendas, entre outras, nas funções de Agile Coach, Analista/Consultor PP – Produção, Analista Consultor SD, Analista de Cloud, Analista de Desenvolvimento – People & Culture, Analista de testes automatizados, Arquiteto de Software, Business Development Manager (US Based), Desenvolvedor Full Stack, Dev Android, Dev Backend Java Sênior, Dev Frontend – Angular, Dev Frontend – React, Dev Salesforce, Especialista Android, iOS Especialista, Jovem Talento – Engenharia Cloud e UX Designer Pleno.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante que os candidatos gostem de desafios e compartilhem dos valores da empresa, que é conhecida pela autonomia e liberdade na forma e no jeito de trabalhar, inovação, senso de coletividade e promoção de experiências únicas.

Com um time remoto em vários cantos do Brasil, a empresa já soma mais de 300 colaboradores, que recebem salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios com: auxilio home office, convênio com instituições de ensino, assistência médica, assistência odontológica, parceria com Zenklub, vale refeição, vale alimentação, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://ilegra.gupy.io/ para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo.

