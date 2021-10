‘Imagino o orgulho e alegria’ – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 21 (AFI) — O Atlético Cearense se posicionou sobre a presença de público no jogo da volta das semifinais do Brasileiro Série C, dia 31, em Campina Grande. O jogo da ida será neste sábado, 15h, em Horizonte-CE, sem a presença do torcedor. A presidente da Águia cearense, Maria Vieira, falou sobre o assunto em uma nota oficial enviada à imprensa:

“O futebol em minha compreensão é um espaço de transformação humana. Eu fico imaginando os torcedores do Campinense, o orgulho e a alegria de terem seu time nesse momento de conquista. Eu não lhes furtaria esse momento. Estou falando do futebol nordestino, minha nação nordestina, meu coração nordestino, e a partilha de alegria não tem preço”, diz a nota, que segue.

“Aqui eu já subi time para a Série A do estadual (sobre parceria com o Crato em 2020) para jogar contra o Atlético. Faço isso sem nenhum medo de estar prejudicando meu escudo, pois dentro de campo jogam 11 contra 11. E devemos respeitar este duelo dentro de campo e as boas relações fora dele. Espero que a torcida do Campinense receba meu time entendendo que para além de um time existem varias famílias em casa esperando seus esposos, pais, filhos e amigos voltarem bem”, finaliza a nota.

Maria Vieira

Nas redes sociais do clube, foi informado que a escolha de não ter públcio no jogo de ida parte do próprio Atlético-CE.

“Em relação ao público, a partida de ida será de portões fechados por escolha do próprio Atlético. Já o duelo de volta, na Paraíba, contará com a torcida presente no estádio. Esperamos que sejam mais dois grandes confrontos assim como na 1ª Fase, @campinenseclube!”, diz a postagem.

TIME TREINA FORTE

Sob o comando do treinador Raimundo Wagner (Raimundinho), a Águia Precabura segue trabalhando forte para o primeiro jogo, após o acesso para a Série C de 2022, conquistado no último domingo, com a vitória nos penais contra a Ferroviária.

O elenco atleticano desembarcou em Fortaleza na madrugada desta terça-feira, se reapresentou nesta quarta-feira à tarde, e iniciou os trabalhos no CT Ninho da Águia. O time treina nesta quinta-feira à tarde e sexta-feira cedo. O técnico Raimundo Wagner só deve definir o time que joga contra o Campinense na sexta-feira, véspera da partida.

O treinador poderá ter a volta de Dudu Itapajé que cumpriu suspensão de quatro jogos imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após uma confusão com Ferrugem, jogador do Treze-PB, ainda na primeira fase. A base do Atlético: Carlão; Gustavo Silva, Edgar, Waldson e Alisson Henrique; Daniel, Caio Acaraú e Hércules; Ewerton Potiguar, Dudu Itapagé e Erick Pulga.