IME: resultado da 1ª fase do Vestibular 2021/2022 está disponível

O Instituto Militar de Engenharia (IME) liberou na terça-feira, dia 19 de outubro, o resultado da 1ª fase do Vestibular 2021/2022. Desse modo, os candidatos já podem conferir no site do IME se foram classificados para a próxima etapa.

Ao todo, conforme a lista, 711 candidatos foram classificados para a 2ª fase, sendo 473 da Ativa e 238 da Reserva. A aplicação da 2ª fase acontecerá entre os dias 25 e 28 de outubro.



Os candidatos classificados deverão responder a cinco provas compostas por questões discursivas e objetivas sobre as disciplinas de Matemática, Física, Química, Português e Inglês:

25/10: prova discursiva de Matemática;

prova discursiva de Matemática; 26/10 : prova discursiva de Física;

: prova discursiva de Física; 27/10 : prova discursiva de Química;

: prova discursiva de Química; 28/10: provas de Português e Inglês.

De acordo com as orientações do IME, devido à pandemia da covid-19, o uso de máscara será obrigatório. A abertura dos portões está prevista para às 11h30, com fechamento às 12h45. As provas começarão às 13h30.

Os locais de prova serão em 18 cidades: Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campinas (SP), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Juiz de Fora (MG), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), São José dos Campos (SP), São Paulo (SP), Teresina (PI) e Vila Velha (ES).

1ª fase e resultados

A aplicação da 1ª fase aconteceu no dia 10 de outubro, das 13h30 às 17h30. A 1ª fase do Exame Intelectual (EI) contou com uma prova composta por 40 questões de Matemática, Física e Química.

De acordo com o edital, o resultado do EI está previsto para o dia 23 de dezembro. Os candidatos aprovados deverão passar pelas demais etapas do processo seletivo: Inspeção de Saúde (IS) e Exame de Aptidão Física (EAF).

