Império: após ser chutada por José Alfredo, Maria Marta tem momento íntimo com Silviano

Nos próximos capítulos de Império, Maria Marta (Lilia Cabral) será iludida por José Alfredo (Alexandre Nero). Ele dirá que está “louco de amor” e a esposa ficará animada. No entanto, o Comendador logo completará: “E agora vou ter uma noite de amor com alguém que realmente merece, que é Isis (Marina Ruy Barbosa)”.

Arrasada, Marta começa a beber e chorar sozinha. Silviano (Othon Bastos) aparecerá na sala e conversará com a ex. “Você se lembra quando a gente dançava? Me dá essa honra?”, indagará Marta, dançando com o mordomo.