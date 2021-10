Império: Carmen dá sumiço em Salvador e mete chifre em Orville; saiba com quem

Em Império, Carmen (Ana Carolina Dias) aprontará todas e passará a perna em Orville (Paulo Rocha) e Salvador (Paulo Vilhena). A advogada impedirá que o pintor compareça a sua primeira exposição de arte e beijará Jonas (Luca de Castro). Juntos, os golpistas planejarão explorar o talento do artista. As cenas serão exibidas a partir do próximo dia 18.