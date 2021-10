Império: confira o que vai rolar nos capítulos entre 18 a 23 de outubro

Quarta-feira (20) – Capítulo 165 Danielle tenta tocar o diamante, mas Maurílio a impede. Otoniel apaga o vídeo sobre Cora. Carmem fala para Orville que não sabe o paradeiro de Salvador. Maria Marta afirma a José Alfredo que José Pedro não poderia ser filho de Silviano. Josué ouve Cristina falando ao telefone com alguém misterioso e conta para o Comendador. Maria Clara sente ciúmes de Cristina. Severo recebe um telefonema do gerente de seu banco. Lorraine encontra Salvador. Jonas e Carmem pensam em prender Salvador. Xana destrata Antônio. Marilda pensa em ajudar Luciano. A joalheria Império começa a se reerguer. O food truck de Amanda e Leonardo é inaugurado. Maria Clara fala sobre seu casamento com Vicente na frente de todos e Cristina ouve.

Terça-feira (19) – Capítulo 164 João Lucas intercede por José Pedro junto ao pai. José Pedro percebe que está preso na sauna e grita por socorro. Enrico tenta se reaproximar de Maria Clara. O funcionário da limpeza encontra José Pedro caído na sauna e chama a emergência. Juliane estranha o comportamento de Orville. Salvador dorme com moradores de rua. Téo pede para Lorraine convencer Silviano a lhe dar uma entrevista. José Pedro se recusa a voltar para a casa de José Alfredo. Helena e Orville saem à procura de Salvador. Danielle e Marta se enfrentam. Vicente pede Maria Clara em casamento na frente de Enrico. Cristina vê o vídeo que Reginaldo e Jurema usavam para chantagear Cora. Maurílio mostra a Danielle os quatro pedaços do diamante rosa.

Segunda-feira (18) – Capítulo 163 José Alfredo se despede de Cora. Maria Clara discute com Maria Marta. Silviano acredita que pode ser pai de José Pedro. Tuane e Elivaldo pensam em ter outro filho. Cristina recebe a notícia da morte de Cora e José Alfredo a ampara. Felipe invade o quarto de Enrico. Xana cuida de Cristina, Elivaldo, Tuane e Vitor. Carmem provoca um surto em Salvador. João Lucas conversa com José Pedro. Lorraine limpa a casa de Silviano. Maria Marta flagra os funcionários especulando sobre a paternidade de José Pedro. Sai o resultado do exame de sangue dos filhos de José Alfredo. Danielle tenta intimidar Maurílio. Salvador anda desorientado pelas ruas e Helena e Orville ficam preocupados. Carmem beija Jonas. Maria Clara reclama da presença de Enrico. José Pedro sofre um boicote na sauna.

Quinta-feira (21) – Capítulo 166

José Pedro congratula os noivos. Cristina cumprimenta o casal, mas demonstra tristeza ao ouvir a notícia. Enrico é consolado pelos familiares. Carmen conta para Jonas que Salvador está escondido na casa de Xana. Cristina e Elivaldo conversam sobre Cora. Bruna enfrenta Danielle e Maurílio. José Alfredo elogia a comida do food truck de Amanda e Leonardo. José Alfredo questiona Vicente sobre Maria Clara. Jonas e Carmen armam um plano para sequestrar Salvador. Magnólia compra um quadro de Salvador. Lorraine e Silviano lancham juntos. Ismael desconfia que Lorraine esteja apaixonada por Silviano. Bruna fica atenta a conversa de Danielle e Maurílio. Bruna liga para José Pedro. Maria Marta conversa com Maurílio. Silviano dá um presente para Lorraine. Silviano aceita dar uma entrevista para Téo. Xana conta para Orville que Salvador está em sua casa. Xana flagra Carmen e Jonas em sua casa. José Alfredo encontra a câmera instalada em sua casa.

Sexta-feira (22) – Capítulo 167

Danielle liga para Bruna. Carmen presta depoimento. Carmen e Orville discutem. Lorraine sente ciúmes ao ver Ismael conversando com Kelly. Etevaldo e Leonardo conversam. Maria Marta e José Alfredo se enfrentam. José Alfredo convoca uma reunião de emergência com seus familiares. Elivaldo e Tuane conversam sobre Cora. Orville e Carmen fecham um acordo. Severo repreende Magnólia. Antônio e Naná namoram. Xana vai ao Bar do Manoel. Orville se separa de Carmen e liga para Júnior para contar a novidade. Maria Clara e Vicente discutem. José Alfredo e Cristina conversam sobre Maurílio. Júnior vai para a casa de Salvador com Salvador e Juju. Orville liga para Érika. Silviano chega à casa de Téo. José Alfredo enfrenta Maurílio.

Sábado (23) – Capítulo 168

Começa a entrevista de Silviano para Téo. Maurílio é repreendido por todos os funcionários da joalheria Império e promete vingança. Magnólia e Severo se desesperam ao ver que gastaram todo o dinheiro. Maria Marta conversa com José Alfredo sobre o diamante cor-de-rosa. José Alfredo conversa com José Pedro. Maria Clara vai ao restaurante de Vicente. Maurílio conversa com Danielle sobre a sua situação na joalheria Império. Vicente discorda de Maria Clara sobre a ideia que ela teve para o casamento. Cláudio organiza um jantar em sua casa para as pessoas que o ajudaram recentemente. Chega ao fim a entrevista de Salvador para Érika e a de Silviano para Téo. Maria Clara e Vicente fazem as pazes. José Pedro conversa com Danielle sobre Bruna. Etevaldo ajuda Naná no processo de adoção de Luciano. Maria Clara chama Cristina para uma de suas madrinhas de casamento. Maurílio descobre que José Alfredo vai se encontrar com uma pessoa misteriosa.