Império: Cora morre em tragédia e carrega para túmulo seu maior fardo

Em Império, Cora (Marjorie Estiano) morrerá, após salvar José Alfredo (Alexandre Nero) e levar uma bala em seu lugar. O comendador será alvo de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia), mas quem pagará o preço com a vida será a santa do pau oco, que morrera virgem – mas delirará intensamente com o ‘homem de preto’, antes de ‘bater as botas’.

A vilã passará três capítulos à beira da morte, a partir desta quarta-feira. Vale lembrar que a personagem viveu altos e baixos na trama e chegou até a rejuvenescer, devido à saída de Drica Moraes por problemas de saúde. Cora sairá do folhetim no próximo sábado (16).

Em sua última aparição, a personagem de Marjorie Estiano estará inerte na cama do hospital, com um líquido verde escorrendo de sua boca e ao som de um guizo de cobra. No mesmo capítulo, o público já verá um túmulo com as informações de Cora gravadas.