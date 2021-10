Império: José Alfredo desconfia de traição de Maria Marta e passa vergonha

Nos próximos capítulos de “Império”, José Alfredo (Alexandre Nero) passará vergonha na frentes dos herdeiros após desconfiar de Maria Marta (Lilia Cabral). O comendador pedirá para a família fazer exames de sangue a fim de descobrir se a esposa o traiu com Silviano (Othon Bastos).

A medida virá após o empresário descobrir que a megera já foi casada com seu mordomo, então ele desconfiará que poderá ter criado algum filho dos dois.

Nas cenas previstas para irem ao ar no capítulo do dia 16 de outubro, Silviano chegará pleno até a Império para colher sangue e agirá com sua frieza de sempre. Também estarão lá, Maria Clara (Andréia Horta), João Lucas (Daniel Rocha) e José Pedro (Caio Blat), ansiosos pelos resultados dos tipos sanguíneos.

O profissional do laboratório fará o anúncio de que a designer de joias e o filho mais novo têm o sangue do tipo B, enquanto o primogênito é do tipo AB. Como José Alfredo é tipo AB e Silviano O, logo descobrirão que todos são filhos do comendador.

“Eu não falei, seu energúmeno? Não vou exigir um pedido de desculpas por ter duvidado da minha fidelidade, mas o que importa é que agora você pode ficar mais tranquilo”, falará Maria Marta.

“Como eu vou ficar tranquilo? Tentaram me matar no sambódromo. Tem um desgraçado que não tenho a menor ideia de quem seja tentando me destruir. Vocês são a minha família, e podem querer me atacar usando vocês. Peço que tomem cuidado”, dirá o comendador.

Enquanto isso, Silviano observará toda a movimentação com um terrível ar de deboche.