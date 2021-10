Império: José Alfredo salva Bruna das mãos de Maurílio e Danielle

José Alfredo (Alexandre Nero) livrará Bruna (Kiria Malheiros) da maldade de Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) em Império. Em cenas previstas para irem ao ar na próxima quarta-feira (3), Bruna será pega por Danielle (Maria Ribeiro) ao telefone com Maria Marta (Lilia Cabral). A pequena quer contar os detalhes do encontro entre Maurílio e Silviano (Othon Bastos) no hotel, mas será pega.