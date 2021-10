‘Império’: Silviano revela que é pai de Maurílio

A novela ‘Império’ caminha para grandes revelações na reta final. No capítulo exibido ontem (25), Maurílio (Carmo Dalla Vecchia) foi preso em flagrante após tentar matar José Alfredo (Alexandre Nero) no meio da rua. Tudo um plano do homem de preto para colocar seu inimigo atrás das grades. Como não trabalha mais para o comendador, Merival (Roberto Pirillo) visita Maurílio na condição de advogado, e promete ajudá-lo a sair da cadeia. Mas primeiro, ele anuncia a visita de uma pessoa:

“Antes de conversarmos, tem alguém que faz questão de falar com você primeiro: seu pai.” A pessoa é Silviano (Othon Bastos), que dá um longo abraço no filho.

“Você não devia ter acusado o Marcão. (…) Aquele sujeito sabe demais, seria melhor não deixar que ele batesse com a língua nos dentes. É preferível tirá-lo imediatamente da prisão. Vou falar com Merival pra tratar logo do caso dele, e depois do seu caso”, avisa o mordomo.

E é o que Merival faz. Ele convence o delegado a soltar Marcão e o rapaz fica em liberdade. O próximo passo do advogado é cuidar do seu outro cliente. Mas antes, ele tenta matar uma curiosidade:

“Vou tirar Maurílio da cadeira o mais rápido possível, se você me responder uma pergunta. Silviano, é você o tal de Fabrício Melgaço?”