Incêndio destrói parte de residência em Limoeiro de Anadia

Um incêndio atingiu a sala e dois quartos de uma residência, localizada no povoado Peleve Novo, na cidade de Limoeiro de Anadia, no início da tarde desta quarta-feira, 20.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes de combate a incêndio chegaram ao local o fogo já havia sido controlado com uso de água.

Ainda segundo os bonbeiros, somente a perícia poderá esclarecer a causa do incêndio. Apesar do susto e da correria, ninguém ficou ferido.