Inês Brasil revela ajuda de Anitta durante pandemia: ‘Quase voltei pra prostituição’

Inês Brasil abriu o jogo sobre as dificuldades que enfrentou no início da pandemia de Covid-19 e revelou que chegou a passar necessidades com a falta de shows e foi ajudada por Anitta.

Em entrevista ao podcast “Só 1 minutinho”, a cantora falou que já estava pensando em voltar para a prostituição quando recebeu a ajuda da artista de “Girl From Rio”.

“Eu tava quase voltando pra Alemanha, pra prostituição. Tu não aguenta, sem show, pandemia tu fica (…) Mas Deus falou: ‘continua fazendo teu vídeo caseiro do coronavírus’”, iniciou.

“Meu assessor falou com a Anitta, aí ele falou assim ‘Anitta a Inês tá fazendo vídeo, por causa desse coronavírus tá muito difícil sair então é tudo caseiro, a Inês pediu pra você fazer um vídeo”, continuou.

“Graças a Deus a Anitta falou ‘Vou Fazer’ e ela fez dois, (inclusive) cantando em espanhol. Só que ninguém sabia que eu estava passando necessidade, tem certas coisas que você tem vergonha de falar”, concluiu.

O vídeo ao qual Inês se refere é o viral “Não tem coronavírus” que foi republicado milhares de vezes na web e ganhou versões de famosos como a própria Anitta.

Veja o vídeo com a entrevista: