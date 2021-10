Influencer americana posa em frente ao caixão do pai e é criticada nas redes sociais

Jayne Rivera, uma influencer de Miami, Estados Unidos, abandonou sua conta no Instagram após ser duramente criticada por postar fotos em frente ao caixão do pai, durante o velório.

Ela publicou um álbum com oito fotos onde ela aparece sorrindo e levantando uma das pernas, fazendo poses sensuais. Na legenda, ela escreveu: “A borboleta voou”. A pose com a perna levantada era usada por Jayne para sensualizar nos cliques.

No entanto, o “ensaio” não agradou e acabou viralizando nas redes sociais. As críticas foram contundentes, acusando Jayne de desrespeitar a morte de seu pai, um militar condecorado.

“Completamente sem noção, isso não foi nada legal”, disse um homem ao compartilhar as fotos no Twitter. “Como alguém tem coragem de sensualizar diante do corpo do próprio pai? Sem condições”, afirmou outro.