Influenciadora baiana Índia abre o jogo sobre cirurgias plásticas: ‘Hoje não faria’

Em entrevista ao Fora do Ar, a influenciadora digital Daiala Silva, mais conhecida como Índia, falou sobre as duas cirurgias plásticas feitas em fevereiro de 2020. A baiana, que passou por uma abdominoplastia e colocou próteses de silicone, enfrentou problemas no pós-operatório e assume que hoje não faria mais os procedimentos.

Segundo a influenciadora, a vontade de fazer uma cirurgia plástica surgiu após a gravidez. “Eu engravidei, o corpo acabou mudando, os seios ficaram mais flácidos, acabei tendo mais estrias […] Eu pensava ‘meu Deus, essa não sou eu'”. Apesar da vontade, Índia não tinha dinheiro para pagar uma cirurgia plástica na época e decidiu que iria gostar do seu corpo mesmo após as transformações.

Passados cinco anos do nascimento da sua filha, Índia encontrou uma boa oportunidade e fez a tão desejada cirurgia. No pós-operatório, a influenciadora tomou um susto: seu corpo acabou rejeitando a prótese de silicone após um mês da implantação. “Eu comecei a ter febre e um dos seios ficou muito quente. Fui até o médico, fiz exames e nenhuma bactéria foi identificada. Foi o processo mesmo de expulsão do organismo”, contou.

Apesar de ter tido que retirar o silicone, ela garante que amou as cirurgias. “Eu não posso ser hipócrita. Hoje eu não faria, pois agora vejo como algo não tão importante, porém me sinto muito melhor em relação a minha autoestima”, afirmou.

Um conselho importante da influenciadora é não se comparar tanto com as outras pessoas da internet na hora de optar por uma cirurgia plástica. “Ter uma inspiração é ok, mas não é bom se espelhar tanto, pois pode acabar causando frustações”.

Confira mais informações sobre cirurgias plásticas no novo episódio do Fora do Ar: