‘Inovação’: Publiset inova em suas ferramentas e consegue medir audiência em tempo real

Muitas pessoas desconhecem quais são os processos que envolvem o conteúdo que elas consomem diariamente nas mídias off-line, como televisão e rádio, por exemplo. E não imaginam que, por conta dos avanços tecnológicos e, consequentemente, as mudanças de hábitos dos indivíduos, essas metodologias precisam estar em constante avanço. Conhecida no mercado há mais de 30 anos, a empresa Publiset implementou metodologias capazes de facilitar o entendimento do seu consumidor e também cliente. Através de seus mecanismos, conseguem visualizar, em conjunto com os especialistas da empresa, quais os melhores caminhos a se percorrer na comunicação.

Segundo o sócio e head de atendimento da Publiset, Adriano Oliveira, foram anos de experiência presenciando agências e marcas aplicarem, erroneamente, bilhões de reais e sem conseguir mensurar, com veracidade, os resultados alcançados.

“Era muito árduo o trabalho de coleta de dados manual e mesmo assim, não conseguíamos atingir a exatidão e ter um dado fiel que nos norteasse aos próximos planos estratégicos. Hoje em dia não, através da inteligência artificial evitamos que nossos clientes invistam grandes quantias no ´local´ errado, além de termos a oportunidade, quase que exclusiva, de trilhar um novo itinerário, mesmo com a campanha já em execução”, explica Adriano.

Outro ponto de destaque, é que, o uso do digital não exclui o poder da televisão. Com a atuação do off-line é possível aumentar o tráfego das plataformas digitais, o alcance da marca e/ou produto em até 85%, além do que, unido ao digital, as pessoas tendem a otimizar 25% do plano de mídia.