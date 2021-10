Inscrições para formação de desenvolvedores no HUB segue até esta quinta (14)

A capacitação gratuita é promovida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), em parceria com o HUB e a Softwell Solutions, dentro do Programa + Conhecimento e Inovação Social.

Com carga horária de 40h, o treinamento acontece nos dias 18 a 29 de outubro, de forma presencial, das 8h às 12h, no HUB Salvador, no Comércio. Todo o material necessário será disponibilizado para o participante no dia do treinamento. Quem completar 80% da carga horária terá direito a certificado.