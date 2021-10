INSS: Calendário de pagamento do mês de outubro

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já liberou o calendário de pagamentos deste mês aos aposentados e pensionistas. A distribuição ocorre em dois cronogramas, sendo um para os beneficiários que recebem até um salário mínimo (R$ 1.100 em 2021), e outro para aqueles que ganham uma mensalidade superior.

Os aposentados e pensionistas que recebem até um piso nacional terão os valores depositados a partir do dia 25 de outubro. Os demais segurados poderão ter acesso ao pagamento a começar do dia 1º de novembro. Para ambos os casos os repasses acontecem de acordo com o dígito final do número do benefício.

Veja também: Auxílio emergencial 2021: Outubro terá mais 3 lotes da 6ª parcela



Você Pode Gostar Também:

Mensalidade de outubro

Confira o calendário para aposentados e pensionistas que recebem 1 salário mínimo:

NIS final 1: 25 de outubro

NIS final 2: 26 de outubro

NIS final 3: 27 de outubro

NIS final 4: 28 de outubro

NIS final 5: 29 de outubro

NIS final 6: 01 de novembro

NIS final 7: 03 de novembro

NIS final 8: 04 de novembro

NIS final 9: 05 de novembro

NIS final 0: 08 de novembro

Calendário para aposentados e pensionistas que recebem mais que 1 salário mínimo:

NIS finais 1 e 6: 01 de novembro

NIS finais 2 e 7: 03 de novembro

NIS finais 3 e 8: 04 de novembro

NIS finais 4 e 9: 05 de novembro

NIS finais 5 e 0: 08 de novembro

Extrato da mensalidade

Caso queira emitir e retirar o extrato do benefício, é possível realizar o procedimento de duas formas. A primeira é comparecendo em uma agência do INSS, todavia, a visita deverá ser agendada através do site Meu INSS. Veja como:

Acessar o Portal do Meu INSS; Informe o seu login ou cadastre uma nova senha; Vá na opção “Agendamentos/Solicitações”; Clique em “Novo requerimento”, digite no campo “pesquisar” a palavra “pagamento” e selecione o serviço desejado; Agende sua retirada de extrato, com data e hora desejada por você;

Vale ressaltar que será necessário estar munido da documentação exigida, como documento de identificação com foto, CPF do procurador ou representante, se houver, procuração ou termo de representação legal, caso alguém precise retirar o extrato no lugar do titular.

A segunda opção é através do portal Meu INSS. O procedimento é ainda mais prático, basta seguir as orientações a seguir:

Acessar o site Meu INSS; Caso não seja cadastrado, faça o registro clicando no botão “login”, em seguida selecione a opção “Cadastre-se”; Crie uma senha com, no mínimo, 8 caracteres, com letras e números. Caso já tenha o cadastrado, entre na plataforma clicando na opção “login” no canto superior direito da tela no Meu INSS; Informe sua senha, escolha a opção “Extrato de Pagamento de Benefício” e emitir o documento; Se necessário imprimir o extrato, clique em “imprimir” no canto inferior direito.