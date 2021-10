Instituto Cervantes celebra dia do cinema espanhol com exibição gratuita; confira

A exibição gratuita ao público baiano de um dos filmes mais icônicos da sétima arte espanhola marca as comemorações pelo Dia Internacional do Cinema Espanhol, celebrado nesta última quarta-feira (6). A obra “A Viagem a nenhuma parte”, dirigida por Fernando Fernán Gómez em 1986, estará disponível no Vimeo do Instituto Cervantes, centro cultural oficial do Governo da Espanha. Fernando Fernán Gómez é um dos cineastas mais duradouros e exemplares da Espanha, cujo legado marca a história da cultura audiovisual do país europeu.

Sobre o longa

Um ex-comediante já reformado em um asilo, Carlos Galván, rememora ante um psicólogo seus velhos tempos como ator de liga em uma pequena companhia de teatro, a Iniesta-Galván, sob a direção de seu próprio pai, Dom Arturo Galván. Não era uma companhia de sinos, mas um modesto grupo familiar que percorria as pequenas cidades e aldeias castelhanas nos anos do pós-guerra, com um repertório simples de comédias que apresentavam em qualquer palco improvisado.