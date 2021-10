Inteligência emocional para concursos: 5 dicas

A inteligência emocional para concursos é uma valiosa chave para encontrar mais equilíbrio e segurança diante de algo tão decisivo. Só quem já foi – ou é – concurseiro, sabe o quanto esse momento pode ser angustiante. Afinal, é algo que impacta diretamente o futuro, certo?

Sendo assim, trouxemos 5 dicas que podem ser úteis para esse momento. Esperamos lhe ajudar, mesmo que de uma forma sutil. Continue lendo!

5 dicas de inteligência emocional para concursos



A inteligência emocional para concursos pode aparecer de diversas maneiras. Ela não está relacionada apenas com a capacidade de “equilibrar a emoção” na hora da prova. Longe disso.

Existem muitos outros momentos que podemos trabalhar as emoções e, dessa forma, impactar o nosso desempenho no concurso. Quer saber como? Veja as considerações abaixo:

1- Equilibre as suas expectativas – e de quem está com você

Cuide, primeiramente, das suas expectativas. Às vezes vamos criando algo dentro de nós que mais serve para impor uma esperança irreal do que algo que realmente nos motive. Além disso, as expectativas alheias sobre nós pode aumentar ainda mais a nossa angústia.

Sendo assim, converse com quem está em sua volta. Fale sobre a necessidade de não colocar tantas expectativas assim. Alinhe o que vocês estão sentindo, trazendo para o campo da realidade – e não deixando apenas no campo do “sonho”.

2- Fale sobre o que você está sentindo

Converse sobre o seu anseio. Falar sobre o que se sente é um excelente caminho para conseguir reequilibrar as coisas no coração e na mente.

Portanto, fale com alguém de sua confiança ou até mesmo escreva sobre as suas emoções. Quanto mais “nomes” vamos dando ao que sentimos, maiores são as chances de organizarmos tudo dentro de nós.

3- Prepare-se com antecedência

Parece algo clichê e óbvio, mas é fundamental colocarmos essa dica em nossa lista de sugestões para desenvolver a inteligência emocional para concursos. Afinal, sem o preparo com antecedência, nenhuma outra dica surtirá efeito.

É necessário, assim, manter uma rotina de estudos estruturada. Não adianta querer aprender tudo da noite para o dia, um dia antes da prova. Isso apenas plantará o desespero, a angústia e até mesmo a vontade de desistir.

4- Não anule seu bem-estar por conta da prova

Cuidado com a auto anulação. Sabemos que a prova pode ser muito importante para você, mas em hipótese alguma você deve deixar a sua vida de lado por conta disso.

Negligenciar seus sonhos, as coisas que você gosta e o seu descanso é um grave erro. Isso porque os estudos afetarão o seu emocional e criarão uma carga ainda maior de “necessidade de dar certo”. Afinal, se você se sacrificou tanto, seria inviável não dar certo, concorda?

Portanto, não se anule. Nunca!

5- No dia anterior, relaxe e descanse

Um dia antes da prova procure descansar, relaxar e distrair a sua mente. Não adianta querer “correr atrás do prejuízo”, pois isso não levará você a lugar algum. Respeite os seus limites, descanse, reponha as suas energias e só depois disso vá fazer a sua prova, sem se cobrar tanto ou se anular.

Esperamos ter lhe ajudado de alguma forma. Boa sorte na sua prova!