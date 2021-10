Inter fez 5 a 2 na Chapecoense; Santos vence e afunda Grêmio no Z2 – Futebol Interior

Campinas, SP, 10 (AFI) – Apesar do dia estar recheado de jogos da Eliminatórias Sul-Americanas e da Seleção Brasileira estar em campo, duas partidas movimentaram as disputas da 25ª rodada do Brasileirão neste domingo (10). Destaque para o Internacional que goleou a Chapecoense, pelo placar de 5 a 2, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Yuri Alberto, três vezes, Taison e Matheus Cadorini assinalaram para a equipe gaúcha. Já Mike, em duas oportunidades, descontou para a Chape. Na classificação, o Inter chega ao sétimo lugar, com 36 pontos. Já a Chape permanece em 20º, com 12 pontos somados.

Santos venceu o Grêmio com um gol no finalzinho

No outro jogo do dia, disputado no horário da tarde, o Santos conquistou uma importante vitória em um duelo direto contra a zona de rebaixamento. Jogando no Estádio da Vila Belmiro, o Peixe superou o Grêmio por 1 a 0, gol de Wagner Leonardo, aos 46 minutos do segundo tempo. Na classificação, o Santos agora deixa o Z-4 e está em 16º, com 28 pontos somados. Já o Tricolor fica em 19º, com 23 pontos conquistados.

O duelo entre Cuiabá e São Paulo, na Arena Pantanal, fecha as disputas da rodada na noite desta segunda-feira (11), às 20h. O Tricolor vem de três empates seguidos e tenta voltar a vencer para sair da parte debaixo da tabela. Já o Dourado também não sabe o que é vencer há quatro jogos e também quer a reabilitação.