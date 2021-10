Internacionais, Série A, B e fase decisiva da C e D. Confira os RESULTADOS deste SÁBADO! – Futebol Interior

Campinas, SP, 2 (AFI) – O fim de semana começou com muita emoção para os amantes de futebol. Teve show de Luis Suaéz, vitória suada da Inter de Milão e muito mais ao redor do mundo. No nosso cenário doméstico, a Ponte Preta empatou com o Vila Nova em um jogo muito polêmico. A Macaca sofreu um gol de pênalti no último lance do jogo e amargou um empate em casa.

Além disso, o Atlético-MG bateui o Inter com gol de Keno, que saiu do banco e colocou o Galo com 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado.

CONFIRA OS RESULTADOS DO DIA:

Série A

Fortaleza 0 x 3 Atlético-GO

Cuiabá-MT 0 x 2 América-MG

Red Bull Bragantino 2 x 2 Corinthians

Atlético-MG 1 x 0 Internacional

Série B

Goiás 3 x 0 Vitória

Brusque-SC 2 x 0 Guarani

CRB 0 x 0 CSA

Botafogo 1 x 2 Avaí

Ponte Preta 1 x 1 Vila Nova-GO

Série C

Botafogo-PB 0 x 1 Ituano

Ypiranga-RS 0 x 1 Tombense-MG

Série D

Joinville-SC 2 x 1 Uberlândia-MG

Aparecidense-GO 1 x 0 Cianorte-PR

União-MT 0 x 2 Caxias-RS

Alemão

Borussia Dortmund 2 x 1 Augsburg

Hertha Berlin 1 x 2 Freiburg

Stuttgart 3 x 1 Hoffenheim

Wolfsburg 1 x 3 Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig 3 x 0 Bochum

Italiano

Salernitana 1 x 0 Genoa

Torino 0 x 1 Juventus

Sassuolo 1 x 2 Internazionale

Inglês

Manchester United 1 x 1 Everton

Burnley 0 x 0 Norwich City

Chelsea 3 x 1 Southampton

Leeds United 1 x 0 Watford

Wolverhampton 2 x 1 Newcastle

Brighton 0 x 0 Arsenal

Francês

Montpellier 1 x 1 Strasbourg

Nice 2 x 1 Brest

Argentino

Godoy Cruz (ARG) 2 x 2 Newell’s Old Boys (ARG)

Platense 0 x 0 Patronato

Huracán (ARG) 1 x 0 Arsenal (ARG)

Atlético Tucumán (ARG) 0 x 0 San Lorenzo (ARG)

Vélez Sarsfield (ARG) 3 x 3 Independiente (ARG)

Português

Vizela 1 x 1 Santa Clara

Porto 2 x 1 Paços de Ferreira

Arouca 1 x 2 Sporting

Esapnhol

Osasuna 1 x 0 Rayo Vallecano

Mallorca 1 x 0 Levante

Cádiz 0 x 0 Valencia

Atlético de Madrid 2 x 0 Barcelona

Campeonato Gaúcho – A2

União Frederiquense 2 x 1 Passo Fundo

Inter de Santa Maria 2 x 1 Guarany de Bagé

Bagé 1 x 1 Avenida

Campeonato Paranaense – 2ª Divisão

Independente São Joseense 1 x 2 PSTC **

União 2 x 0 Apucarana Sports **

** Independente e União na primeira divisão do Paraná

Campeonato Mineiro – Módulo II

Nacional 0 x 0 Tupynambas

Villa Nova 3 x 1 Democrata **

** Villa Nova e Democrata na primeira divisão de Minas Gerais

Campeonato Mineiro – Segunda Divisão

Inter de Minas 1 x 1 Uberaba

Betis 2 x 4 Manchester

Santarritense 2 x 0 Figueirense

Araguari 1 x 1 SE Patrocinense

Boston City 1 x 2 Contagem

Campeonato Sergipano – Segunda Divisão

Canindé 1 x 1 América

Boquinhense 0 x 2 Sete de Junho

Amadense 1 x 1 Olímpico

Socorrense 1 x 1 Santa Cruz

Estanciano 3 x 1 Rosário

Paulista Sub-15

América 1 x 2 Inter de Bebedouro

Batatais 0 x 0 Monte Azul

Comercial 2 x 0 I9 Football Tech

Santacruzense 1 x 3 Novorizontino

Taquaritinga 1 x 1 Comercial Tietê

Ferroviária 3 x 1 União de Iacanga

Red Bull Bragantino 1 x 2 Ponte Preta

Itapirense 0 x 1 Mogi Mirim-SP

Brasilis 2 x 2 União São João

União Barbarense 0 x 1 Independente

Guarani 2 x 1 Salto

Grêmio Osasco 0 x 3 SKA Brasil

Ituano 2 x 2 SC Brasil

Nacional 1 x 0 São José

Flamengo 1 x 0 Guarulhos

Jabaquara 2 x 2 Santos

São Caetano 0 x 0 Ibrachina

Paulista Sub-17

América 0 x 1 Inter de Bebedouro

Batatais 3 x 0 Monte Azul

Comercial 3 x 1 I9 Football Tech

Santacruzense 1 x 0 Novorizontino

Taquaritinga 4 x 0 Comercial Tietê

Ferroviária 2 x 1 União de Iacanga

Red Bull Bragantino 2 x 0 Ponte Preta

Itapirense 1 x 1 Mogi Mirim-SP

Brasilis 6 x 1 União São João

União Barbarense 2 x 1 Independente

Guarani 0 x 0 Salto

Grêmio Osasco 2 x 2 SKA Brasil

Ituano 1 x 0 SC Brasil

Nacional 3 x 2 São José

Flamengo 1 x 0 Guarulhos

Jabaquara 0 x 1 Santos

São Caetano 2 x 2 Ibrachina

Paulista Feminino

Realidade Jovem 0 x 3 São Paulo

Palmeiras 2 x 1 São José

Santos 3 x 0 AD Taubaté