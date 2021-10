Investtools tem vagas para diversas funções

Formada por um time de pessoas apaixonadas por inovação e preocupadas em revolucionar o mercado financeiro através de tecnologia e criatividade, a Investtools tem expandido sua atuação desde 2007 e, agora, conta com vagas para diversas áreas e funções.

A empresa, que é especializada no desenvolvimento de softwares para o mercado de capitais, recebeu este ano um investimento estratégico da Vórtx, fintech de infraestrutura para o mercado financeiro, e está em busca profissionais interessados em integrar sua equipe nas áreas de Customer Success e Tecnologia.

Há chances para as funções de Desenvolvedor de Software, Designer Sênior (UI/UX), Estagiário(a) Backoffice de Fundo de Investimento, Pessoa Desenvolvedora – Projeto de Integração Estratégica, Pessoa Desenvolvedora – Ruby on Rails e Pessoa Desenvolvedora Sênior – PerformIt. Os candidatos interessados que não encontrarem uma vaga de acordo com o seu perfil podem, ainda, submeter o currículo para o banco de talentos.



Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas grande parte das oportunidades exige experiência anterior e, claro, que o profissional seja apaixonado por tecnologia. Segundo a empresa, certificações CPA-20, CEA, ANCORD e conhecimento em mercado de capitais serão considerados diferenciais.

Além disso, é importante notar que todas as posições são remotas. Atualmente, a empresa mantém um escritório na Gávea, no Rio de Janeiro, mas conta com colaboradores espalhados por todo o país. Isso significa que pessoas de qualquer região poderão se candidatar às oportunidades.

A Investtools oferece, ainda, salário compatível com o mercado, férias remunerada e plano de remuneração variável (bônus semestral).

Como se candidatar

Os interessados podem conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como os requisitos e escopo de atuação, no endereço https://investtools.gupy.io, onde também é possível cadastrar o currículo.