Invillia anuncia última edição de programa de estágio online neste ano

A Invillia , multinacional brasileira que desenvolve produtos e serviços digitais para game-changers globais, abre a última seleção do ano para os candidatos do seu concorrido programa de estágio, o [ insiders_° ] . As inscrições ficam disponíveis durante todo o ano e, três vezes durante este período, a empresa realiza um sprint-game para os candidatos testarem suas habilidades emocionais e competências técnicas, o Hackday, que desta vez está previsto para o dia 6 de novembro. O programa ainda possibilita que esses talentos consigam ser efetivados em 6 meses (em média).