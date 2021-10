Involves anuncia 25 vagas de emprego

A Involves, empresa de tecnologia com sede em Santa Catarina e unidades em São Paulo, México e Colômbia, anuncia 25 vagas de emprego para diversas funções. Há chances para as áreas de Desenvolvimento, Administrativo, Comercial, Gestão de Pessoas, Design, Suporte e Relacionamento, Sucesso do Cliente e Operação de Negócios.

Entre as oportunidades disponíveis estão: webdesigner (front-end), data analyst / product analytics, financial data analyst, back office analyst, customer support, analista de BI pleno, android developer, fullstack developer, performance and career analyst, senior product designer, technical content analyst, UI designer pleno, data quality analyst, product designer pleno, account executive, business development representative, lead development representative e sales enablement analyst.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada, mas é importante que os candidatos tenham raciocínio lógico e analítico e boa capacidade de comunicação.



Como uma empresa que oferece um ambiente com autonomia e times multidisciplinares, a Involves atua no modelo work from anywhere. Isso significa que os profissionais poderão decidir o melhor lugar para trabalhar – em casa, no escritório ou em qualquer outro local.

Os contratados terão, ainda, a oportunidade de vivenciar uma cultura que valoriza o 1:1 e o feedback, assim como a diversidade, inclusão, causas sociais e valores humanos. A empresa oferece, ainda, salário compatível com o mercado e benefícios como Programa de Participação nos Resultados (PPR) duas vezes ao ano, Vale transporte, Vale refeição, Vale alimentação, Licença maternidade e paternidade estendidas, Folga de aniversário, Verba para capacitação, treinamento e participação em eventos, Meditação semanal e Plano de saúde, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site https://jobs.kenoby.com/involves para cadastrar o currículo e conferir a lista completa de oportunidades disponíveis.