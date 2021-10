Irmã de Whindersson Nunes quebra silêncio sobre relação com Luísa Sonza

A irmã de Whindersson Nunes, Hagda Kerolayne, falou sobre a relação com as ex-cunhadas, Luísa Sonza e Maria Lina. Durante o programa “De Cara com Douglas Nobre” no YouTube, a influenciadora abriu o jogo.

Ao ser questionada se Kerolayne se incomoda em ser chamada de “irmã de Whindersson Nunes” nos lugares, a cantora respondeu: “Sim. No começo até que não, mas ultimamente tem me incomodado bastante. Pô cara, eu tenho um nome, tem gente que me chama assim só pra me provocar, até porque eu não sou irmã só do Whindersson, eu tenho mais dois irmãos. Eu quero que me chame pelo meu nome, independente se eu for famosa ou não”.