Isabel desmascará segredo de Guebo em ‘Nos Tempos do Imperador’

Isabel (Giulia Gayoso) escolheu Gastão de Orleáns, o Conde d’Eu (Daniel Torres), como seu futuro marido em Nos Tempos do Imperador. Mas para o casamento acontecer de verdade é preciso que os deputados aprovem. Com este objetivo, Pedro II (Selton Mello) levará a filha junto com o príncipe até a Câmara. Só que este grande evento terminará numa grande confusão!