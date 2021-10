Isabela Garcia comemora os 57 anos da irmã Rosana Garcia, a eterna Narizinho

A família Garcia está em festa. Rosana Garcia, a eterna Narizinho do “Sítio do Picapau Amarelo”, acaba de completar 57 anos e passou a data ao lado da irmã, Isabela Garcia, que fez questão de compartilhar com seus seguidores os registros do encontro. A aniversariante retribuiu o carinho e falou da união entre as duas. “Minha amiga de todas as horas”, disse ela ao comentar uma das imagens.