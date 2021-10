Itabaiana, Juazeirense e Floresta garantem vaga na 2ª fase. Confira no FI! – Futebol Interior

Campinas, SP, 12 (AFI) – A primeira fase da Copa do Nordeste teve início nesta terça-feira e consequentemente três times já garantiram vaga na próxima fase. São eles: Itabaiana, Juazeirense e Floresta. Ainda restam cinco jogos para serem definidos todos os duelos da fase seguinte.

À tarde, Itabaiana e Bahia de Feira empataram por 1 a 1 no tempo normal, no estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE), mas nos pênaltis o time da casa venceu por 3 a 1 e ficou com a vaga na segunda fase. O adversário dos sergipanos na próxima fase será o tradicional Vitória, que corre risco de rebaixamento na Série B do Brasileiro. O confronto acontecerá na próxima terça-feira, às 21h30, em Salvador.

Mais tarde, o Juazeirense venceu o Central, por 1 a 0, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro (BA). O único gol da partida foi anotado por Eduardo, em cobrança de pênalti já no segundo tempo da partida. Com a vitória, agora o time baiano terá pela frente na segunda fase o Ferroviário, na próxima terça, às 21h30, no Ceará.

Após escapar do rebaixamento na Série C do Brasileirão, o Floresta surpreendeu o Treze, eliminado na primeira fase da Série D, e avançou à segunda fase da Copa do Nordeste. Maílson, Flávio Torres e Fábio Alves fizeram os gols da vitória cearense, por 3 a 1, em plena Campina Grande. Nininho anotou para os paraibanos. Agora, o Floresta pegará o Santa Cruz na próxima terça-feira, às 21h30, em Recife.

