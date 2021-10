Ituano ‘cala’ a Amazônia e Botafogo-PB acirra briga pelo acesso no Grupo C – Futebol Interior

Campinas, SP, 23 (AFI) – Restam três vagas à Série B de 2022. Isso porque o Ituano praticamente garantiu o acesso na noite deste sábado, ao vencer o Paysandu por 4 a 1, em Belém (PA), pela quarta rodada do Quadrangular Final do Campeonato Brasileiro da Série C. O Botafogo-PB também venceu e voltou a sonhar.

Com a Curuzu lotada, o Ituano venceu por 4 a 1 e disparou na liderança do Grupo C, com nove pontos ganhos. São três vitórias e apenas uma derrota sob o comando de Mazola Júnior. Já o Paysandu ficou com os mesmos dois pontos, na lanterna da chave e praticamente deu adeus ao sonho do acesso.

O time paulista agora vai fazer dois confrontos diretos e só precisa de um empate para subir, porque no momento tem três vitorias contra uma deles. O primeiro desafio será fora contra o Criciúma e depois vai decidir em casa contra o Botafogo-PB.

Apesar do resultado, a vitória do Ituano não foi nada tranquila. Quando os paulistas marcaram o terceiro gol com Tiago Marques no segundo tempo, dezenas de torcedores invadiram o gramado da Curuzu para bater em jogadores. Os atletas dos dois times correram em direção ao vestiário para proteger sua integridade física. Um susto muito grande e que deixou o confronto paralisado por 34 minutos.

Fato é que o Ituano praticamente confirmou o acesso, que poderia ter vindo ainda neste sábado, caso o Botafogo-PB não vencesse o Criciúma.

O problema é que o time paraibano venceu os catarinenses por 1 a 0, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB). Criciúma e Botafogo-PB somam os mesmos cinco pontos, mas os catarinenses aparecem em segundo por terem melhor saldo de gols: 1 a 0.

Os dois jogos do Grupo D serão realizados neste domingo. Enquanto Novorizontino e Tombense jogam às 16 horas, em Novo Horizonte (SP), às 18 horas o Ypiranga receberá o Manaus, em Erechim (RS).

